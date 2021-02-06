Abdurrahim Albayrak: “Mostafa Mohamed’i izlemeye devam edin”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçının ardından golcü oyuncu Mostafa Mohamed’in çok kaliteli bir isim olduğunu söyleyerek transfer döneminde yaşananları yazmaya kalksa kitap olacağını ifade etti.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken averajla da liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in yüzü güldüğü zaman takımın da bu durumdan pozitif etkilendiği ifade ederek sözlerine başlayan Albayrak, “Hocamızın istediği transferleri yaptık, yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler gelecek inşallah. Bu maça gelince, iki taraf da iyi mücadele etti. Mostafa Mohamed güzel ve şık gol attı. Geçen hafta da gol atmıştı. ‘Eşini aileni getirdin mi’ diye sordum, ‘Hayır 10 gol atmadan getirmeyeceğim’ demişti. Ben de ‘Çok kısa sürede 10 gol at da, ailene kavuş’ dedim, böyle esprili bir konuşma geçmişti aramızda. İyi oynadık. Teknik ekibi, futbolcuları kutluyorum. Biraz sonra kendileriyle soyunma odasında bir araya geleceğiz. Florya’dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puan aldık, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Transfer dönemini yazsam kitap olur”

Önlerinde birçok maç olduğunu ifade eden Albayrak, “Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunlara çok bakmamak lazım. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diyerek devam ederken transfer dönemiyle ilgili de konuştu. Bu transfer dönemini kaleme alsa kitap olacağını ifade eden Albayrak, “Bir sabah saat 7’de kendi şirketimde çalışırken, Fatih hoca geldi. Buradan uçak kalkmıyordu. 1 uçak buradan 1 uçak da Londra’dan tuttum. Fernandes’i getiremiyorduk. Sis vardı. Pilotlara da 17.00’den önce getirirseniz prim vereceğim dedim ve 17.00’den önce getirdiler, onlara da teşekkür ediyorum. Başkanıma ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Bana tam yetki verip güvendiler. Güç verdiler bana. Ama gerçekten iyi transferler yaptık. Mostafa Mohamed’i ilerleyen günlerde sadece Türkiye değil herkes izlesin” açıklamasını yaptı. Protokol tribününde çok fazla sayıda kişi olduğuyla ilgili de konuşan Albayrak, “Bizim arkadaşlar gerekli videoları çekmişler. Yukarıda çok fazla seyirci varmış. Önce camia olarak bu galibiyetin sevincini yaşayalım. Polemiklere yer vermeyelim. 2 güzide kulüp olarak konuşmalarımıza dikkat edip dost kazanalım. Buna ihtiyacımız var. Protokoldeki gerginliği ben görmedim. Ama insan maç kaybettiği zaman stresli oluyor. Ben de stresli oluyorum. Bunu doğal karşılamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.