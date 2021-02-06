Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli taraftardan saldırı girişimi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı.

Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli taraftardan saldırı girişimi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Rambo lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak’ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 21:45
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