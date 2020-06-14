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Adem Büyük 2 dakikada atıldı!

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Adem Büyük, Rizespor maçında 88 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Adem Büyük 2 dakikada atıldı!

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Adem Büyük, Rizespor maçında 88 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da Adem Büyük kırmızı kart gördü. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Henry Onyekuru’nun yerine dahil olan Adem, 88 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından oyundan atıldı. 32 yaşındaki futbolu sarı kart sınırında da bulunuyordu.

Adem Büyük, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

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