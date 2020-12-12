Adil Gevrek: "Çok önemli bir galibiyet"

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe’yi deplasmanda 3 farklı yenmek kolay değil" ifadelerini kullandı.
"Daha da iyi olacağız"Yeni Malatyaspor’un ikinci golünü atan Umut Bulut hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Adil Gevrek, "Umut Bulut bugün müthiş mücadele etti. Bütün takımın mücadelesi çok iyiydi. Her oyuncumuz çok iyiydi. Umut Bulut, Süper Lig’de en çok sahaya çıkan oyunculardan birisi, çok iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi bütün takımın performansı bizi mutlu etti. Hem burada aldığımız 3 puan hem de farklı galibiyet çok önemliydi. Takımımızın da birbiriyle uyum sağlayarak oynadığını gördük. İlerisi için de umut verdi. Buradaki 3 puan çok önemli ama gelecek adına çok daha önemli bir galibiyet oldu. İnşallah daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.