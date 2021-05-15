Adil Gevrek: "Sahaya çıkıp tertemiz futbolumuzu oynadık"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray maçı öncesi kendi takımları hakkında farklı ithamlarda bulunulduğunu aktararak, "Kalkıp da ’maç satıldı’, ’kaç para aldın’ diyenler. Hele hele maçta protokole girenler. Bir protokolün içine girip de bunu gözümüze bakarak söyleyen insanların da protokollerde işi olmaması gerekiyor. Böyle şeyleri konuşması hoş değil. Biz sahaya çıktık tertemiz futbolumuzu oynadık" dedi.

Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ı kutlayan Başkan Gevrek, "Bugün sezonun son maçını oynadık. Öncelikle sezonda düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Şampiyon olan Beşiktaş’ı da kutluyorum. Maçı değerlendirecek olursak ilk yarı çok iyiydik. İyi bir futbol oynadık. İkinci yarı aynı şeyi söyleyemem ama sonuçta futbolcularımız mücadelesini verdi. 3-1 yenildik. Gönül isterdi ki en azından 1 puanla ayrılalım ama olmadı" şeklinde konuştu.

"Gözümüze bakarak ‘maç satıldı’ diyenlerin protokollerde işi olmaması gerekiyor"

Başkan Gevrek, müsabaka öncesi kendilerine farklı ithamlarda bulunulduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ligin son maçını oynadık ama şunu söyleyeyim yaklaşık 10 günden beri çok farklı şeyler konuşuluyor. Futbolsevereler olarak bizi üzen gerek sosyal medyada gerekse başka mecralarda ekranlara çıkıp da çok farklı şeyler konuşanlar futbol içinde olan insanlar, ’bugün Malatyaspor 5 yer, 6 yer, şu oldu, bu oldu’ dediler. Ben şunu söylüyorum; futbol oynuyorsun, yensen bir türlü, yenilsen bir türlü. Acayip bir durum. Türk futbolunun şeffaf olması lazım. Tüm maçlara nasıl çıkıyorsak bugün de kazanmak için çıktık. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı belki iyi bir futbol oynayamadık ama sonuç olarak futboldur yenilebilirsin. Ben şunu söylemek istiyorum, farklı konuşanlar için kötü, işi kendinden bilir. Kalkıp da maç satıldı kaç para aldın diyenler. Hele hele maçta protokole girenler. Bir protokolün içine girip de bunu gözümüze bakarak söyleyen insanların da protokollerde işi olmaması gerekiyor. Böyle şeyleri konuşması hoş değil. Biz sahaya çıktık tertemiz de futbolumuzu oynadık. Türk futbolunun her anlamıyla şeffaf olması lazım. Bugüne kadar şampiyonluklar böyle mi gelmiş. Bu konuşmalar farklı şeyler. Bugün 3 takımın şampiyonluk yarışı vardı. 3’üne de çok büyük saygı duyuyoruz ama bizlere de saygı duyulması gerekiyor. Oynadığımız futbol ve yaptığımız işlere saygı duyulması gerekiyor. Kim şampiyon olursa olsun işimize baktık, işimizi yaptık. Olması gereken buydu. Bugüne kadar konuşulan şeylerden sonra herkes neyin ne olduğunu gördü."