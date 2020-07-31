AEK, Keith Langford’ın sözleşmesini uzattı

Yunan ekibi AEK, 36 yaşındaki basketbolcu Keith Langford ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki basketbolcu, AEK ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 19.5 sayı, 2.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
YUNAN EKİBİ AEK, 36 YAŞINDAKİ BASKETBOLCU KEİTH LANGFORD İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Yunan ekibi AEK, 36 yaşındaki basketbolcu Keith Langford ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki basketbolcu, AEK ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 19.5 sayı, 2.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.