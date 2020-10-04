Ağrıları olan N’Koudou yine kadroda yok

Beşiktaş’ta sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen N’Koudou, arka adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham’dan transfer ettiği Georges-Kévin N’Koudou, sakatlık nedeniyle yine kadroya giremedi. Uyluğundaki sakatlık nedeniyle ligde oynanan ilk 3 maçta da forma giyemeyen Fransız oyuncu, arka adalesinde yine ağrı hissettiği için Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmedi.