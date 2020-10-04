Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham’dan transfer ettiği Georges-Kévin N’Koudou, sakatlık nedeniyle yine kadroya giremedi. Uyluğundaki sakatlık nedeniyle ligde oynanan ilk 3 maçta da forma giyemeyen Fransız oyuncu, arka adalesinde yine ağrı hissettiği için Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Ağrıları olan N’Koudou yine kadroda yok
Beşiktaş’ta sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen N’Koudou, arka adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.
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