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Ahmed Kutucu, Sandhausen’e kiralandı

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Başakşehir Kulübü, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen’e kiralandığını duyurdu.

Ahmed Kutucu, Sandhausen’e kiralandı
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Başakşehir Kulübü, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen’e kiralandığını duyurdu.

Başakşehir forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen’e kiralandı. Başakşehir Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Amet Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

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Öte yandan milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir forması ile 3 lig maçına çıkarken, 37 dakika sahada kaldı. Bodrumspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilk 11’de sahaya çıkan Kutucu 1 gole imza attı.

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