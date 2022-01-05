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Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."

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Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."

Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."
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Ahmet Ağaoğlu: "Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan’a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi."

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