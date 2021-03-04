Ahmet Ağaoğlu: “Pazartesi günü FIFA’ya başvuruyoruz”

Pazartesi günü FIFA’ya bir başvuru gerçekleştireceklerini söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “TFF kurullarının oluşumu AİHM’in ve Kamu Denetleme Kurumu’nun kararları doğrultusunda bağımsızlıktan uzak. Gelmiş olduğumuz noktada örnekleriyle beraber şikayet anlamında bir başvuruyu FIFA’ya yapıyoruz” dedi.
Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Güzel maç oldu, pozisyonlara da girdik. Vermiş olduğumuz bir penaltıyla her ne kadar skor eşitlenmişse de ikinci yarıda 3-4 net pozisyonumuz vardı. 1’ini değerlendirebildik. Tek farkla da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. Fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan. Önümüzde Alanya maçı var. Hocanın her zaman ifade ettiği gibi maç maç gidiyoruz. Bundan sonra Alanya maçına bakacağız” ifadelerini kullandı.
“TFF’nin, FIFA’nın talimatlarını ve kurallarını uygulama zorunluluğu vardır”
“FIFA’ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir”
FIFA’ya pazartesi günü TFF’yi şikayet anlamında bir başvuru yapacaklarını açıklayan Başkan Ağaoğlu, “Gelmiş olduğumuz noktada pazartesi günü FIFA’ya yapacağımız başvuruda bunu da çok açık ifade ettik, örnekleriyle o dosyayı hazırladık. Bir kere kurulların oluşumu AİHM’in ve Kamu Denetleme Kurumu’nun kararları doğrultusunda bağımsızlıktan uzak. Bağımsızlıktan uzak olan kurum da bağımlı olduğu birimlerin doğrultusunda karar verir. Bugün oluşmuş olan kurullar, FIFA’nın etik kod 19’unu incelerseniz, buna tepeden tırnağa aykırı atamaların yapıldığını göreceksiniz. Bunların hepsini derledik, dosyamızı hazırladık. Çünkü Türkiye’de, biz Trabzonspor Kulübü olarak bunun mücadelesini yaklaşık 2-3 senedir veriyoruz. Düzelmesi yönünde sürekli uyarıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Futbol kuralları anlamında iç hukuk yolları tıkandığı için pazartesi günü örnekleriyle beraber şikayet anlamında bir başvuruyu FIFA’ya yapıyoruz. Eğer gerçekten diğer futbol kulüpleri de verilen bu kararlardan, yapılan uygulamalardan şikayetçilerse onları da bizimle birlikte FIFA nezdinde mücadeleye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Sistemin değişmesi lazım”
MHK Başkanı Serdar Tatlı’yı istifaya davet edip etmediklerine ilişkin bir soruyu Ağaoğlu, şöyle cevaplandırdı:“Bizim rahatsızlığımız sistemle alakalı. Başında da söyledim, biz geldiğimizden beri 4 MHK değişti. Sıkıntı MHK’de değil. Ben 30 senedir futbolun içerisinde yöneticiyim, 30 senedir bu konular konuşuluyor. Sıkıntı sistemde. Motor arıza yapmış, siz tekerlek değiştiriyorsunuz. MHK de bizim maçta bu kadar bariz hata yapan 3 hakemi birden ödüllendirir gibi, yürüyün, arkanızdayız der gibi hemen 3 gün sonra maça atarsanız işte dünkü maçta olanları da tüm Türkiye seyretti. Tekrar söylüyorum, bu MHK de değişse, değişen hiçbir şey olmayacak. O MHK’nin oraya nasıl atandığı, hakem camiasının içinde 3-4 grup, bunların birbirleriyle olan mücadeleleri, yeni göreve gelen bir MHK’nin hemen ardından yıpratma çalışmaları, onun arkasından dönen kulisler ve bir sonraki MHK’nin hazırlığı Türk futbolunu bu noktaya getirdi. Bizim FIFA’ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir. Ben 64 yaşına geldim, 35 senedir yönetici olarak Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum. Bir şeylerin değişmediğini görmeden ölmeye niyetim yok, ölmek istemiyorum. Bu sistemin değişmesi lazım. Biz özerkiz, bağımsızız diyorsunuz, size o özerkliği ve bağımsızlığı FIFA verdi, unutmayın. FIFA, ‘tamamen idari ve mali yönden özerk olduktan sonra ben sizin üyeliğinizi kabul ederim’ dedi. Ben sizin derebeyliğinizi kabul ediyorum demedi. FIFA dedi ki; ‘Benim kurallarımı uygulayacaksın’. Federasyon yöneticileri açsınlar baksınlar, hangi kurulları FIFA’nın etik kod 19’uyla uyuşan atamalardan oluşuyor. AİHM bunu söylüyor, tanımıyorsunuz. Temyize gidiyor, orada onanıyor, tanımıyorsunuz. Adalet Bakanlığı sizi uyarıyor kurullarınız bağımsız değil diye, tanımıyorsunuz. Kamu Denetleme Kurumu 20 sayfalık bir rapor hazırlıyor tavsiye kararı niteliğinde tanımıyorsunuz. Özerkliği çok farklı anlamışlar. Bu iş gideceği yere kadar gidecek. Biz müracaatımızı pazartesi günü FIFA’ya yapıyoruz. Adalet isteyen kulüpler bizimle beraber gelirler. Bu işi taşıyacağız ama sistem değişene kadar, MHK değil. Bağımsızlık bu şekilde algılanamaz. Ben de 21 senedir federasyon başkanlığı yapıyorum. Bana hikaye anlatmasınlar. Olanlar herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa demek sistemde sorun var. Avrupa’da olmuyor, yapan bir daha görev vermiyorlar. Avrupa’da hakemlik babadan oğula geçen bir müessese değil. Portekiz Futbol Federasyonu önümüzdeki seneden itibaren bir başka ülkeyle hakem değişikliğine gidiyor. Bu noktaya mı taşımak istiyoruz ülke futbolunu. Bu şekilde mi yönetilmek istiyoruz? Sıkıntının kökünden çözümü için biz dosyamızı FIFA’ya götürüyoruz. Buradaki bütün kapılar kapandı, bütün yollar tıkandı. Dün Halil Umut Meler, kendi vermiş olduğu kararı Muhammed’e verdiği kararla kendi teşkil etti. Allah’ın adaleti, fazla da uzun sürmedi.”