Ahmet Nur Çebi: “Artık kendimize çeki düzen verme zamanı”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği’nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına ilişkin, “Çok yeterli bir kontrat değildir. Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık. Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı” dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe’de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.
“Artık geleceği kurtarmak yöneticilerin elinde”
“Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık”
"Bundan sonra kulüplerin borç yapılanması bir taraftan bankaların da söz sahibi olacağı bir yapıya mı kavuşuyor?" şeklinde gelen bir soruyu Başkan Çebi, şöyle cevaplandırdı:
“Banka size kredi vermiş, bunların geri tahsilatıyla ilgili hükümler var. Bu hükümler sizin bu paraları kazanıp bankaya ödemenizi gerektiriyor. Bunu yapmadığımız takdirde kulüplerimize sorun oluştururuz. Bugün eskisinden daha iyi bir kontrat yapılmıştır ancak çok yeterli bir kontrat değildir. Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık. Bundan sonra bu nefes almanın payını bizim de şükrederek ve dikkatli davranarak yerine getirmemiz gerekiyor çünkü bu kulüpler bize emanet.”
Derbi değerlendirmesiGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, Süper Lig’in 31. haftasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili; "Dost kulüplerimiz. İki takım da üzülmesin" şeklindeki yorumuna karşı Ahmet Nur Çebi, “Benim de temennim iki takım üzülmesin ama Galatasaray, Fenerbahçe üzülmesin. Öyle mi söyleyelim? Olmaz. Sonuç itibarıyla onun temennisidir o. Benim temennim Beşiktaş’ın kazanması. Ali Bey de tabii ki Fenerbahçe’nin kazanmasını istiyor. Yeter ki dostça bir maç yapalı. Hakemlerin tartışılmadığı bir pazar ve pazartesi gecesi olsun” cümlelerini kullandı.