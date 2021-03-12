Ahmet Nur Çebi: “İnşallah şampiyon olacağız”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, büyük bir aile olduklarını ve her zaman birlikte olduklarını vurgulayarak, “İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız” dedi.
“İnşallah şampiyon olacağız”Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Şampiyon olacağız inşallah. Herkes gibi biz de istiyoruz. Rakiplerimiz de istiyor. Onlara da saygımız var. İyi olan kazansın. Bizim için de onlar için de hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın” dedi. Maçın hakemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Cüneyt Çakır da benim için önemli bir hakem. Hakemlerimizin hepsi çok önemli. Yeter ki maçlar ve sezon bittiğinde şampiyonluk kupasını kaldıranın aleyhinde kelimeler kullanılmasın. Olaylar hatırlatılmasın, şu maçta böyle olmuştu, bu maçta hakem size şöyle yaptı, bu maçta böyle yaptı olmasın. Herkes şampiyonluğunu güzel yaşasın, umarım da biz şampiyon olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.