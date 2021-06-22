Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu’yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu’yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti. Gerek Beşiktaş’taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.
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