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Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın’ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş’ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın’ın altını ben oymadım, niy

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Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın’ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş’ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın’ın altını ben oymadım, niye oyacağım ki! Kim kupayı almak istemez ki."

Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın’ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş’ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın’ın altını ben oymadım, niy
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Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın’ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş’ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın’ın altını ben oymadım, niye oyacağım ki! Kim kupayı almak istemez ki."

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