Akgün Duru forvet Abdülaziz'i de bitirdi

BAL’da mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da Kulüp Başkanı Akgün Duru bir çok önemli kulübün peşinden koştuğu forvet oyuncusu Abdülaziz Tanyeri transferi bitirdi.



Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Silivrispor yaptığı son transferle A takımını tamamladı. TFF 3. Lig ve 2. Lig kulüplerinin peşinden koştuğu forvet oyuncusu Abdülaziz Tanyeri ile görüşmelerde bulunan Kulüp Başkanı Akgün Duru bu oyuncunun transferini tamamladı ve kulübe hediye ettiğini bildirdi. Bir dönem Silivrispor formasını da giyen 1992 doğumlu forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon 3. Lig ekiplerinden Tokatspor formasını giymişti.