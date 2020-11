Akörenspor, İlhan Tekin ile yola devam

İstanbul takımlarından Akörenspor yeni sezonda 1. Amatör kümede yoluna devam edeceği hocası ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran İlhan Tekin yola devam kararı alan Akörenspor Kulüp Başkanı Ferit Kepçeli ve Futbol Şube Sorumlusu Samet Kepçeli birlikte yola devam dediler. Konu Hakkında bir açıklamada bulunan Başkan Kepçeli; “İlhan hocamız ile her konuda anlaşma sağladık. Pandeminin ardından açılmasını beklediğimiz liglerde tekrar hocamız ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. İlhan Tekin hocamız ile her konuda anlaştık. Başarılı bir ekibiz ve bunu da bozmaya veya değiştirmeye niyetimiz yok. Aldığımız karar her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.