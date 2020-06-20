Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira, korona virüs sonrasında takımda gençleştirme operasyonu yapmayı planlıyor. Maliyetli isimlerin yerine genç futbolcularla yola devam etmeyi düşünen ekip, kaleyi de genç file bekçisi Abdurrahman Al Ameri’ye teslim etmeyi planlıyor. Ancak 22 yaşındaki kaleciye bazı Avrupa ekiplerinden gelen teklifler üzerine de Al Jazira yönetimi kararsız. Norveç, İsveç gibi İskandinav ülkelerinden bu ismi kadrosuna katmak isteyen ekiplerin teklifleri sonrasında karar verme aşamasına geçecek olan Al Jazira ekibi, Abdurrahman Al Ameri’yi kadrosunda tutmayı hedefliyor. Al Ameri, önümüzdeki sezon takımında kalmak istese de bir sonraki sezon yurt dışında oynamak istiyor. Genç eldivenin gönlünde yatan ülke ise Türkiye. Türk takımlarında forma giymenin, Avrupa’ya gitmeyi daha kolay kıldığını söyleyen Ameri, “Türkiye’de oynarsam, kısa sürede Major liglerden birine transfer olabilirim” ifadelerini kullandı.
Al Jazira’da gözler Abdurrahman Al Ameri’de
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKİPLERİNDEN AL JAZİRA, KORONA VİRÜS ETKİLERİ SONRASINDA GENÇLEŞTİRME OPERASYONUNA GİDİYOR. KALEYİ 22 YAŞINDAKİ FİLE BEKÇİSİ ABDURRAHMAN AL AMERİ’YE EMANET ETMEK İSTEYEN AL JAZİRA, BU İSME GELEN TEKLİFLER ÜZERİNE BEKLEMEYE GEÇTİ. AMERİ İSE AVRUPA HEDEFİ İÇİN TÜRKİYE’DE OYNAMAK İSTİYOR.
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