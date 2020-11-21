Alanyaspor: "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır."

Alanyaspor: "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır."