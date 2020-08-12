Albert Riera Galatasaray’da teknik ekipte

Galatasaray’da bir dönem futbol oynayan İspanyol antrenör Albert Riera, bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim’in teknik ekibinde yer alacak.
Alber Riera, futbolculuk döneminde Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Watford, Udinese, Zavrc ve son olarak Koper takımında forma giydi.
38 yaşındaki İspanyol antrenör bir dönem Manchester City’de Pep Guardiola’nın yanında staj yapmıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.