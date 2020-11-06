Alex Tyus Galatasaray’da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot Alex Tyus ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

2.03 m boyundaki Alex Tyus, 2016-2017 sezonunda da sarı-kırmızılı takımın formasını giymişti. 8 Ocak 1988 tarihinde ABD’nin Missouri şehrinde doğan Alex Tyus, 2007-11 sezonlarında NCAA’de Florida’da forma giydi. Tyus, Florida’daki son senesinde, Türkiye Basketbol Ligi’nde bir dönem forma giyen oyunculardan Erwing Walker, Scottie Wilbekin, Kenny Boynton ve Patric Young ile takım arkadaşı oldu. Mezuniyet senesinin ardından 2011-12 sezonu için İsrail’in Maccabi Ashdod takımıyla anlaşarak ilk profesyonel kariyerine giriş yapmış oldu. İsrail Ligi’nde 12.6 sayı ve 8.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı ve takımıyla birlikte İsrail Süper Lig Finali’ne çıktı.

İsrail’de bir sezon forma giydikten sonra İtalya’nın Pallacanestro Cantu takımına geçen Alex Tyus, burada İtalya Kupası kazanarak 2013-14 sezonunda İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına transfer oldu ve iki sezon da burada forma giydi. Maccabi Tel Aviv’deki ilk sezonunda İsrail Kupası ve İsrail Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Tyus, aynı sezonda Maccabi Tel Aviv’in Euroleague finalinde Real Madrid’i 86-98 yenmesiyle bir sezonda üç kupa sevinci yaşadı. Tyus, Maccabi’de forma giydiği iki sezonda ligde ortalama, 9,3 sayı ve 6,8 ribaund, Euroleague’de ise yine iki sezonda ortalama 7,5 sayı, 5,1 ribaund ortalaması tutturdu. 2013-14 sezonunda Euroleague’de Nisan ayının MVP’si seçilme başarısı gösterdi.

2015-16 sezonunda Anadolu Efes forması ile Euroleague’de 24 karşılaşmada 5.9 sayı, 3.0 ribaund ve 1,0 blok; Türkiye Basketbol Ligi’nde ise 30 maçta 6.7 sayı, 3.3 ribaund ve 0.8 blok ortalamalarıyla mücadele etti. 2016-17 sezonu başında ise Galatasaray ile anlaşma sağladı. EuroLeague’de çıktığı 30 maçta 10 sayı, 5.2 ribaund, 1.5 blok ortalamaları yakaladı.

Galatasaray’dan sonra iki sezon daha eski takımı Maccabi Tel Aviv’de forma giyen pivot, geçtiğimiz sezon Unics Kazan formasıyla EuroCup’ta mücadele etti ve 16 maçta 10.8 sayı, 6.4 ribaund, 1.3 blok istatistikleri tutturdu.

Başarılı oyuncunun kariyerinde EuroLeague şampiyonluğu, 3 İsrail Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları bulunuyor.