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Alexandru Cicaldau: "Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum"

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Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.

Alexandru Cicaldau: "Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum"
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Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.

Galatasaray’ın Rumen takımı Universitatea Craiova’dan 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların ilgilendiğini menajerinin söylediğini ifade eden Cicaldau, "Ondan sonra sonuçlanmasını, transferin gerçekleşmesini bekledim. Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum. Romanya’da herkes Galatasaray’ı biliyor. Hagi ve Popescu Galatasaray’da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi zaten benim hocalığımı yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
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