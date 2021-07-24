Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray’da

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rumen ekibi Universitatea Craiova’ya forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

1997 yılında Romanya’nın Medgidia şehrinde doğan Cicaldau, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi’nin akademisi Academia Hagi’de futbola başladı. Buradan Romanya’nın Viitorul takımının altyapısına geçen oyuncu, 2016 yılında A Takıma terfi etti. 2016-2017 sezonunda Viitorul ile şampiyonluk sevinci yaşayan Rumen futbolcu, o sezon 15 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Ertesi sezon maç sayısını artıran Cicaldau, 24 müsabakada forma şansı buldu ve 2018-2019 yaz transfer sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Universitatea Craiova’ya transfer oldu. Burada üç sezonda çıktığı 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik performansıyla büyük çıkış yakalayan Cicaldau, frikikleri ve paslarıyla ön plana çıktı.

Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Romanya Milli Takımı formasını ilk defa 24 Mart 2018 tarihinde sırtına geçiren başarılı futbolcu, 14 kez A milli oldu ve iki gol kaydetti.