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Alex’ten Muslera paylaşımı

ENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCULARINDAN ALEX DE SOUZA, AYAĞINDA KIRIK MEYDANA GELEN FERNANDO MUSLERA İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.

Alex’ten Muslera paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

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