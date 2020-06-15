Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.
Alex’ten Muslera paylaşımı
ENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCULARINDAN ALEX DE SOUZA, AYAĞINDA KIRIK MEYDANA GELEN FERNANDO MUSLERA İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.
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