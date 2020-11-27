TFF Başkanvekili ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, “Liglerimizi oynatmak istiyoruz ama sağlığın da önemli iş olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Vakalar azaldığı ve stabil olduğu ortamda amatörleri oynatmayı ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatörden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Federasyon olarak ligleri oynatmak istediklerini belirten Düşmez, “Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ama hayatta devam ediyor. Devam ettirmek için de el birliğiyle çalışıyoruz. Sıkıntılarla uğraşıyoruz. Alt liglerde ciddi maçlar virüs nedeniyle iptal edildi. Devreye kadar bir bakacağız. İnşallah vakalarda azalmayı ümit ediyoruz. Sonra da aşı bir ümidimiz. Bu ligleri oynatmak istiyoruz ama sağlığın da en önemli iş olduğunu bilerek hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Vakalar azaldığında amatör ligleri oynatmayı ümit ediyoruz”

Amatör liglerde vakaların durumuna göre hareket edeceklerini dile getiren Düşmez, “Sağlık ve Bilim Kurulu ile ortak hareket ederek kararlar alıyoruz. İşler iyi giderse bu ligi oynatmak istiyoruz. Ama şu anki durum sıkıntılı. Genel kurullar bile uzatıldı. Biz anbean takip ediyoruz. Ben ve ekibimin hazırlıklarımızı TFF Yönetimi’ne sunacağız. Çalışmalarımızda bir eksik yok. Vakalar azaldığı, stabil olduğu bir noktada da oynatmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilim Kurulu ile irtibat halindeyiz”

Federasyon olarak Bilim Kurulu ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Ali Düşmez, “TFF, tüm verileri alarak kararlarını kendi veriyor. İç İşleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınmadan hiçbir şey yapılamaz. Sosyal, ticari, siyasi ve sportif hayat değerlendirmeleri olmadan bir karara yönelemez. TFF olarak kararı biz veririz ama salık konusunda önemli verileri alarak bu kararları veriyoruz. Biz Bilim Kurulu’na danışıyoruz. Onlarla konuştuktan sonra karar veriyoruz. Bilim Kurulu’nun önerilerini dikkate almadan hiçbir kurum karar veremez” şeklinde konuştu.