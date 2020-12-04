Ali Düşmez’in acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez’in babası Cumhur Refik Düşmez vefat etti.Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yayımladığı taziye mesajında, "Başkan Vekilimiz ve TASKK Genel Başkanı Sayın Ali Düşmez’in babası Cumhur Refik Düşmez’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Cumhur Refik Düşmez’in cenazesi yarın saat 12.00’de Yeniköy Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhuma Allahtan rahmet; Sayın Ali Düşmez, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.