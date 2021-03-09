Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Yenilgisiz Polonyalı boksör Jacek Piatek’e karşı yumruk sallayacak olan ağır sıkletteki başarılı boksör Ali Eren Demirezen, Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonluk Kemeri için mücadele verecek.
Çıktığı 11 maçın 9’unu nakavtla sonlandıran ve tam bir nakavt canavarı olarak ringlere nam salan Polonyalı Piatek karşısında zorlu bir mücadele verecek olan Ali Eren Demirezen, gece gündüz bu maça hazırlanıyor. Aynı galada geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılan genç yetenek Volkan Gökçek de yükselme maçına çıkacak.
Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"
EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcularının çok hırslı olduklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla uzun aralıklarla ringe çıkan boksörlerimiz daha büyük bir hırsla savaşmak istiyorlar. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Rakiplerimiz güçlü olsa da bizim için fark etmiyor. Ringden zaferle inebilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise sporcularının karnelerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Ali Eren Demirezen, Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş ve profesyonel arenada üç kez Avrupa Şampiyonluk kemerini beline takmış başarılı bir isim. Bugüne kadar çıktığı 14 maçın 13’ünü kazanmış ve beraberliği bulunmuyor. Tek yenilgisini Amerika’da kolundan sakatlandığı maçta Olimpiyat Şampiyonu Efe Ajagba’ya karşı aldı. Volkan Gökçek ise bugüne kadar çıktığı 5 maçın hepsini kazanmış olan muhteşem bir boksör. Boks otoriteleri tarafından dünya ringlerinde büyük başarılara imza atması bekleniyor" diye konuştu.