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Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak."

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Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak."

Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak."

Ali Koç: "Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak."

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