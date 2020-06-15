Ali Koç: "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 19.00’da ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum."
Ali Koç: "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 19.00’da ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum."
Ali Koç: "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 19.00’da ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum."
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