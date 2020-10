Ali Koç: “Gökhan Gönül ayrıldığında içim parçalanmıştı”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül’ün takımdan ayrıldığında içinin parçalandığını ifade etti. Koç aynı zamanda seçimi düşünmediğini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Erol Bulut için düzenlenen basın toplantısında sorulan soruları cevapladı. Başkanlığı döneminde çok travma ve beklenmedik şeyler yaşadığını anlatan Koç, “O yüzden ben çok daha temkinliyim. Hocam yeni ve Emre yeni. Emre travmanın bir kısmını yaşadı. Pozitif bakmama sebep olan 2 konu var. Hocanın Emre’nin futbolcuların gördüğü ışık, takımda golden sonraki reaksiyonlar, Samandıra’daki hava beni ümitlendiriyor. Maça gelince de etraftaki maçı takip eden insanların tepkileri umutla bakmama sebep veriyor. Trabzonspor maçının ilk yarısı bitti ’Ah dedim tamam bu maçı alamazsak ne olacak nasıl lansman yapacağız’ dedim. İkinci yarı bayağı üstünlük bizdeymiş. Bundan sonraki maçlarda çok daha pozitif olacağız. Tökezlediğimiz zamanlar olacak. Şükretmeyi biliyoruz ve iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.

“Seçimi düşünmüyorum”

Şu an hiç seçim düşünmediğini anlatan Koç, “Tek düşündüğüm yola çıktığımız hedeflere ulaşmak. 2 dönem dedik ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. Zamanı gelince bakacağız. Tekrar söylüyorum seçimlere ne kadar süre kalırsa kalsın, ne kadar çok aday çıkarsa çıksın her 3 senede seçimler rastlıyor. Biz iyi giderken birileri çıktı aday oldu gidişimizi engelledi modunda değilim. Aday olma niyetinde olan kim varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı işler için 6 sene gerekiyordu. 6 sene olup olmayacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gökhan Gönül ayrıldığında içim parçalanmıştı”

Gökhan Gönül’ün buradan ayrıldığı zaman içinin parçalandığını söyleyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Onun ne kadar Fenerbahçe’ye hizmet etmekte çabaladığını, aldığı parayı oynadığı seneye bölersek en az ücret alan oyunculardan biri çıkar. Bizden ayrılış şekli paradan dolayı yansıtılması, buraya Beşiktaş ile geldiğinde tribünlerde yaşanan olaylar içimi acıtmıştı. Ben dikkat ederseniz her türlü taraftar tepkisini almayı bile göze alıp Gökhan ile ilgili düşüncelerimi iletmiştim. O forma ona yakışıyor, kaptan olmakta yakışıyor. Benim başkanlığımda dönmüş olması memnun etti. Allah nazardan korusun. Şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Fenerbahçe Başkanı olarak Gökhan’ın aramızda olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor.”