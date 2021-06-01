Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran’da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran’a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama

Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran’da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran’a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran’a götürüyor."

Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran’da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran’a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama
banner3909
Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran’da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran’a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran’a götürüyor."
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şenol Güneş’in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş’in doğum günü kutlandı
  1. SPOR

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841