Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri belli oldu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı. PFDK sevkleri şu şekilde:

"Konyaspor Kulübü’nün 05.03.2022 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 06.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve 06.03.2022 tarihinde kulüp resmi twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç’un 06.03.2022 tarihinde kulüp resmi twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Selahattin Baki’nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Tymoteusz Puchacz’nin 06.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Beşiktaş Kulübü’nün 07.03.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü’nün 07.03.2022 tarihinde oynanan Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Hikmet Karaman’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Onur Solmaz’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Zülfinaz Vural’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."