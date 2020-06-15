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Ali Koç: "Sayın Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eminim ki, herkesin beklediğinden de kısa sürede aramızda olacak."

Ali Koç: "Sayın Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eminim ki, herkesin beklediğinden de kısa sürede aramızda olacak."

Ali Koç: "Sayın Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eminim ki, herkesin beklediğinden de kısa sürede aramızda olacak."
Ali Koç: "Sayın Mustafa Cengiz’e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eminim ki, herkesin beklediğinden de kısa sürede aramızda olacak."
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Ali Koç: “Mücadelesini verdiğiniz durumu inkar...
Ali Koç: “Mücadelesini verdiğiniz durumu inkar...
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