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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha

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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz."

Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha

Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz."

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