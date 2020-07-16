Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay’ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Saat 10.00’da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak. Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’a geldi
DURUŞMAYA FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLERİN YANI SIRA SARI-LACİVERTLİ KULÜBÜN BİR ÖNCEKİ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM DA KATILDI.
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