Ali Koç: “Yeni gelir kalemleri oluşturmalıyız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dijital para anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini ifade eden Ali Koç, dijital alanda önemli yatırımlar yaptıklarını da sözlerine ekledi.
“Yeni gelir kalemleri oluşturmalıyız”
Futbol sektörünün kötü durumda olduğunu ve yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Halihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki kulüpler artık yeni gelir kalemleri oluşturuyor. Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dijital gelirler bu anlamda çok önemli ve Fenerbahçe olarak bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda kesinlikle geç kalmadık ve iyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler her zaman avantaj sağlamıştır. Bunu yaşayarak gördük. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle, bugün aldığımız teklifleri karşılaştığımız teklif arasında kat be kat fark olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç, “Daha da büyük problem olacak. Avrupa’daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu nedenle dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor” dedi. Daha önce ekonomik anlamda söylediği ‘Tünelin sonunda ışık yok’ cümlesi hatırlatılan Koç “Tünelin sonunda ışık yok demiştim. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hale gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum. Tek bir imzayla bütün problemlerin çözülmesi, gerçekçi olmaz” cümlelerine yer verdi.