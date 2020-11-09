Ali Osman Ulusoy ve Yeşilyurt’tan, Silivrispor’a kahvaltı

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor hafta içi oynayacağı 68 Aksaray maçı öncesinde Silivri iş adamlarından destek geliyor. Otobüs camiasının tanınmış isimlerinden olan Ali Osman Ulusoy’un Silivri Bölge İşletmecisi olan Murat Yeşilyurt tarafından verilen sabah kahvaltısı Glorious’s Cafe’de verildi. Silivrispor kafilesinin eksiksiz katılım sağladığı kahvaltı programına Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan da katılım sağladı.

Başkan Güraslan yaptığı kısa açıklamasında; “İlçesinin kulübüne sahip çıkan her iş adamımıza sonsuz teşekkür ederiz. Zor şartlarda hizmet vermekteyiz ve bu zor şartlarda bizleri destekleyen ve böyle güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren Murat Yeşilyurt’a da teşekkürü bir borç biliriz” dedi.