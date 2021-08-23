Ali Öztürk: “Olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz”

Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği’nin kurucusu olan eski milli atlet Ali Öztürk, ilerleyen yıllarda olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istediklerini söyledi.
Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği’nin kurucusu olan eski milli atlet Ali Öztürk, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kulübün kuruluş sürecini anlatan Öztürk, “Bundan 3 sene önce İzmir’de bir atletizm müsabakasına denk geldim. Müsabakaya üç saat kala çocukların yerde oturup sandviç ekmeğine peynir koyup yediklerini gördüm. Yöneticileriyle konuştuğumda, 42 TL harçlık aldıklarını ve bunun içinde hem otel hem de yemek ücretlerinin bulunduğunu söyledi. Böylelikle ben de bir kulüp kurmaya karar verdim. İstanbul’a gelip kulüp kurdum, Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği” dedi.
Kulüp sporcularının başarıları
“Atletizm Federasyonu’ndan destek almıyoruz”
Atletizm Federasyonu’ndan destek almadıklarına dikkat çeken Öztürk, “Almak da istemeyiz. Atletizm Federasyonu bize hiç telefon açmadı. Çocuklarımız şampiyon oldu, ‘nasılsın’ demediler. Geçen yıl Balkan şampiyonasına sporcumu götürmediler. Neden götürmediklerine ilişkin bir yazı yazdım, bu yazıyı ağır gördükleri için bana 3 ay hak mahrumiyeti verdiler. Sadece engel olmasınlar, çocuklarımıza kötü davranmasınlar yeter” diye konuştu.
Ali Öztürk, gelecekte olimpiyatlara Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği olarak olabildiğince fazla sporcu göndermek istediklerini de sözlerine ekledi.