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Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya-Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya-Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’a UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde görev verdi. Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yarın oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen karşılaşmasını yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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