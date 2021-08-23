Alibeyspor'da Erdal Köroğlu dönemi başladı

TFF Kadın Futbol 2. Ligde mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor yeni sezon için teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Erdal Köroğlu ile anlaşma sağladı.Silivri’nin ilk ve tek kadın futbol takımına sahip olan Alibeyspor’da teknik adam belirsizliği netliğe kavuştu. Kulüp Başkanı Ali Tonta’nın talimatlarıyla hareket eden Alibeyspor Kadın Futbol Şubeleri Sorumlusu Semih Yasav’ın önceki gün yaptığı yoğun mesai sürecinin ardından teknik adamlık görevi için Erdal Köroğlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta yaptığı kısa açıklamasında; “Kendi yağıyla kavrulan küçük bütçelerle hatırı sayılı işlere imza atan mütevazi bir kulübüz. Şartlarımızı Erdal hocamıza ilettik kendisi de bunları kabul etti. Yıllardır karşılıksız yanımızda olan Erdal Köroğlu ile anlaştık ve yeni sezonda yolumuza kendisiyle devam edeceğiz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TRANSFERLERİMİZE BAŞLADI

Kadın Futbol Takımlarından sorumlu teknik adam Erdal Köroğlu ise yaptığı açıklamasında; “Uzun yıllar Alibeyspor başarısı için mücadele etmekteydim. Gerek altyapılar da gerekse de A takımda gösterdiğimiz çalışmalar yönetim tarafından olumlu karşılandı. Yeni sezon için TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Kadın Futbol takımının başarısı için mücadele edeceğiz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için şimdiden kolları sıvadık. Oyuncularımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eksik bölgelere ligi bilen iyi oyuncularla yapacağımız takviyelerle başarı kaçınılmaz olacaktır” dedi.