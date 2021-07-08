Alibeyspor'da hedef TFF 1. Lig

TFF 2. Lig ekiplerinden Alibeyspor yeni sezon hedefini 1. Lig olarak belirledi. Kulüp Başkanı Ali Tonta’nın yönetiminde Kale Park’ta yapılan yönetim kurulu toplantısıyla birlikte hedeflerde şekillenmeye başladı. Alibeyspor’un yaptığı yönetim kurulu toplantısının son bölümüne Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’da katılarak görüşlerini belirtti. Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ali Tonta; “Alibeyspor her zaman hedefleri olan bir kulüptür. Yeni sezonda da hedefini belirlemiştir. Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantı neticesinde TFF 2. Ligde olan takımımızın yeni sezondaki hedefini TFF 1. Lig olarak belirledi. Yıllardır kadınlar liginde marka kulüpler arasında olduk. Bu marka kulüp olma yolunda çok mesai harcanmıştır. İlçemizi en iyi şekilde temsil eden kulübümüz yeni sezonda TFF 1. Lig için mücadele edecek ve lig sonunda da ismini TFF 1. Lige yazdıran kulüp olarak ine Silivri tarihinde bir ilke daha imza atacağız” dedi.