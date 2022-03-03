Alibeyspor iddialı geliyor

Ligin ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Alibeyspor’da kadro bütünlüğü tamamlandı. Pazar günü saat 15.00’da Karacaköy Stadı’nda Çatalca temsilcisi Yalıköy ile karşılaşacak olan Alibeyspor’da tüm planlar üç puan üzerine kuruldu. Alibeyspor teknik patronu Erdal Köroğlu zorlu maç öncesi yaptığı açıklamasında; “Rakibi tanımıyorum ama yenmek için sahaya çıkıyoruz. Şu ana kadar iyi bir takım olduk ama maç sahada kazanılıyor. İdmanlardaki performanslarını sahaya yansıttığında oyuncularımın yenemeyeceği takım yok gibi. Pazar günü ilk maç olacağı için zor bir deplasman olacak diyebilirim, hak eden kazansın” dedi.

TONTA. 3 PUANLA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kulüp Başkanı Ali Tonta müsabaka öncesinde yaptığı açıklamasında; “Sezonun ilk maçına çıkıyoruz, Allah herkese kazasız belasız bir sezon versin. Alibeyspor olarak her zaman iddiamızı sahaya koyacağız. Yalıköy deplasmanından da üç puanla dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

ERBOY; CENTİLMENCE BİR MÜCADELE OLSUN

Kulüp Asbaşkanı Fatih Erboy yaptığı açıklamasında; “Biz hem oyuncularımıza hem de teknik patronumuza güveniyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaparak aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Zor bir guruptayız güçlü rakiplerimiz var. Elimizden gelen oyunun en iyisini sahaya yansıtarak galip gelmek istiyoruz. Karacaköy iyi bir deplasman ve rakibiniz de Yalıköy güçlü bir ekip centilmence bir mücadele olacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 12:18