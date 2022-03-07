Alibeyspor, Yalıköy’e 2 attı 3 aldı

Grubunda zirve hesapları yapan Alibeyspor, Karacaköy Stadı’nda ligin köklü kulüplerinden Yalıköy ile karşılaştı. Maça Alibeyspor hızlı başladı. Orta sahayı kontrolü altına alan Alibeysporlu gençler özellikle kanatlardan geliştirdikleri ataklarda oldukça tehlikeli pozisyonlar üretti. Birbiri ardına geliştirilen ataklarda Yalıköy kalecisi Selim Tok adeta kalesinde devleştiği görüldü. Müsabakanın 14.dakikasında Alibeyspor Yakup Aydın ile golünü buldu ama maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti. Müsabakanın 28.dakikasında yine Yakup golünü buldu ve durumu 0-1 yaptı. Maçın 39.dakiksıhnda Yalıköy korner atışı kazandı bu atışı Taci Yıldız ön direğe gönderdi ve top Alibeyli defans oyuncusuna çarparak gol oldu ve durum 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Alibey takımı tüm oyun planını hücum üzerine kurdu. Müsabakanın 61.dakikasında defansın arkasına atılan topta rakip oyuncuyu düşüren Alibeysporlu stoper Velat İpek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 70. dakikasında Alibey tam ceza yayının önünden bir frikik atışı kazandı. kazanılan bu frikik atışını Fırat Öztürk kullandı ve golünü buldu skor 1-2 oldu. Bu dakikadan sonra başka gol olmadı ve maç 2-1 Alibey’in üstünlüğü ile noktalandı.