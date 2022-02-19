Alibeyspor’da Ali Tonta güven tazeledi

Alibeyspor lokalinde yapılan genel kurula birbirinden değerli isimlerin de katılım sağladı seçimli kongrede tek liste halinde seçime giren Ali Tonta yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Ali Tonta’nın yeni dönem listesinde ise asil kurulda; Aslıhan Seda Sezen, Hayrettin Karabulut, Semih Yasav, Uğur Babayiğit, Çetin Ceylan, Fatih Erboy, Eyüp Kocaoğlu, Gökhan Açıkgöz, Kahraman Çelik, Samet Arslan buluyor. Yedek yönetim listesinde ise Nazire Çorbalı, Aydın Çelik, Özcan Öztürk, Oğuzhan Kara, Öztaş Taşkın, Erdinç Kocaoğlu, Remzi Ercan, Abdulkerim Çetinbaş, Serdar Uludağ, Cem Elmas, Sinan Şengüler bulunuyor. Denetim kurulu asil üyeleri; Sezgin Erdoğan, Firdevs Yasemin Türkmen ve Aydın Güzdemir bulunurken yedek listede ise Coşkun Karakoç, Eşref Korucuoğlu ve Alpay Turan yer aldı.



