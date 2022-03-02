Silivri’nin en köklü kulüplerinden olan Alibeyspor’da görev dağılımı yapıldı. TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor’da tek liste ile yapılan seçimlerde Ali Tonta güven tazeleyerek listesinde değişiklikler yaptı. Yapılan kongrenin ardından önceki akşam ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Alibeyspor’da görev taksimi yapıldı.

GÖREV DAĞILIMI

Gerçekleşen toplantıda Başkan Ali Tonta, Kulüp 2. Başkanı Hayrettin Karabulut, Kulüp 2. Başkanı Uğur Babayiğit, Genel Sekreter Çetin Ceylan, Sayman Aslıhan Seda Sezen, Asbaşkan, Fatih Erboy, Genel Kaptan Eyüp Kocaoğlu, Genel Kaptan Gökhan Açıkgöz, Futbol Şube Sorumlusu Kahraman Çelik, Futbol Şube Sorumlusu Semih Yasav ve Altyapılar Sorumlusu Samet Aslan olarak belirlendi.

GÜÇLENEREK GELİYORUZ

Kulüp Başkanı Ali Tonta yaptığı açıklamasında; “İstikrarlı ve daha güçlü bir yönetim kurduğumuz düşüncesindeyim. Yeni yönetimimiz ve yapılan görev taksimleri kulübümüze ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz. Alibeyspor yine ilçenin güvenli limanı olmaya devam edecektir. Hedeflerimiz yine ilçe sporuna katkı ve sporcu yetiştirmektir” dedi.