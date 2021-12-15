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Alipaşaspor sahaya indi

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TFF İstanbul 2. Amatör Küme ekiplerinden Alipaşaspor uzun bir aranın ardından yeniden sahalara dönüyor ve yeni sezonun ilk idmanını Müjdat Gürsu Stadı’nda gerçekleştirdi.

Alipaşaspor sahaya indi
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Alipaşapaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural, Alipaşa Mahalle Muhtarı İlhan Şahin ve tüm yönetim kurulunun da hazır bulunduğu idmanda teknik patron Ünal Güner nezaretinde ilk idman gerçekleştirildi. Uzun bir zamandan beri liglerdeki yerini alamayan Alipaşaspor yeni sezona yeni umutlarla giriyor. Başkan Yadigar Ural’ın büyük özverilerle hayata geçirdiği projeler neticesinde yeni oluşturulan yönetimle birlikte yeni kadro sahaya indi. Alipaşalı oyunculardan olan Ünal Güner’in teknik patronluğunu yapan takımda yeni sezon için iddialı bir kadro kuruldu.

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