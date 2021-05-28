Allegri Juventus’a döndü

Andrea Pirlo ile yolları ayıran Juventus, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri’yi getirdi.

Allegri Juventus’a döndü
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Andrea Pirlo ile yolları ayıran Juventus, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri’yi getirdi.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasından kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Torino ekibi beklendiği gibi Allegri’nin takımın başına getirildiğini duyurdu. İtalyan teknik adam daha önce 2014 yılında göreve geldiği Juventus’tan 2019 yılında ayrılmış ve o günden beri başka takım çalıştırmamıştı. Juventus, Allegri açıklamasında, "Evine hoş geldin Max" başlığına yer verdi.

53 yaşındaki Massimilano Allegri daha önce Juventus’un başında 5 Serie A şampiyonuluğu, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi finali yaşadı.
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