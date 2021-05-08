Bundesliga’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta RB Leipzig’i konuk etti. Mücadeleden Dortmund 3-2 galip ayrılınca, Leipzig ile puan farkı 7 olan Bayern Münih, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Münih, üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğuna ulaştı.Bayern Münih, ligin 32. haftasında bu akşam saat 19.3’da Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
Almanya’da şampiyon Bayern Münih
Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig’i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi.