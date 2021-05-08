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Almanya’da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig’i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi.

Almanya’da şampiyon Bayern Münih
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Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig’i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider Bayern Münih şampiyonluğu garantiledi.

Bundesliga’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta RB Leipzig’i konuk etti. Mücadeleden Dortmund 3-2 galip ayrılınca, Leipzig ile puan farkı 7 olan Bayern Münih, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Münih, üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğuna ulaştı.

Bayern Münih, ligin 32. haftasında bu akşam saat 19.3’da Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
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