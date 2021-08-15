Almanya’nın efsane golcüsü Gerd Müller hayatını kaybetti

Almanya’nın efsane golcüsü Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcu, Almanya tarihinde kırdığı rekorlarla hatırlanıyor.Almanya’nın en önemli futbolcularından olan ve kırdığı rekorlarla hatırlanan yıldız forvet Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. 1970 ve 1972 yıllarında Altın Ayakkabı’yı kazanan, 1970 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı’nın sahibi olan Müller, Almanya’da 7 kez gol kralı olurken, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda da 4 kez gol kralı olmayı başardı. 1970 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu seçilen Müller, 62 kez giydiği milli takım forması altında 68 kez fileleri sarstı. Kariyerinde Nördlingen, Bayern Münih ve Strikers formaları giyen golcü oyuncu, boy gösterdiği 565 maçta 480 gol attı. Bugüne kadar 628 resmi maçta forma giyen Gerd Müller, bu karşılaşmalarda 549 kez gol sevinci yaşadı.