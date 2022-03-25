Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.
Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.
Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.