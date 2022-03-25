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Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

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Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.
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Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

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