Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa’da yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu’nun koordinasyonunda düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihleri arasında Bursa’da yapılacak.

Türk milletinin ata sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30’u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Avrasya Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonu’nun koordinasyonunda 20-21 Kasım tarihleri arasında Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenecek. Şampiyonaya 11’i aşkın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak. 20 Kasım Cumartesi günü saat 15:00-16:00 arasında açılış töreninin yapılacağı turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan sporcular katılacak.